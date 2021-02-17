Amasra'da kar güzelliği havadan görüntülendi

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kar yağışı ile beyaza bürünürken, kentin güzelliği dron ile havadan görüntülendi.

Amasra 2 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede belediye ekipleri ara sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Büyük ve küçük limandaki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek, hatıra fotoğrafı çekti. Kültür parkta vatandaşlar yem atarak güvercinleri besledi. UNESCO geçici miras listesinde bulanan Amasra'da kar yağışıyla oluşan güzellik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR