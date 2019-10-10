Amansız hastalığı yenip çocukluk hayalini gerçekleştirdi

10.10.2019 11:36

Ağrı'da şeker fabrikasından emekli olduktan sonra kansere yakalanan Fuat Aslan, hastalığını yendikten sonra köyüne yerleşip çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentteki şeker fabrikasında 33 yıl çalışıp emekli olan Fuat Aslan (55), 2 yıl önce yakalandığı bağırsak kanseri sebebiyle tedavi gördü.

Tedavi sonrası amansız hastalığı yenerek sağlığına kavuşan Aslan, ardından hem doğal ortamda daha sağlıklı yaşamak hem de çocukluk hayali olan tavuk çiftliğini kurmak için kent merkezinden köye dönmeye karar verdi.

Aslan, ailesiyle il merkezindeki Tezeren köyüne dönüp 10 dönüm arazi satın alarak tavuk çiftliği kurmak için harekete geçti.

Kendi imkanları ile çiftliği kurmaya başlayan Aslan, bir yıllık çaba sonucu kış şartlarına dayanıklı bir modern tavuk çiftliği inşa ettirdi. Önce 35 tavuk alarak hizmete soktuğu çiftliğinin olanaklarını artırmak isteyen Aslan, daha sonra kuluçka makinesine koyduğu yumurtalar ile çeşitli ırklarda tavuklar üretti.

Çiftliğinde kanatlı hayvanları sevdiği için kaz ve güvercin de besleyen Aslan, tavuklarından elde ettiği yumurtaları il merkezindeki marketler ile müşterilerine satarak geçimini sağlıyor.

750 tavuğundan günlük 350 organik yumurta alarak satışa sunan Aslan, hastalığını yenmenin, sağlıklı köy ortamında yaşamanın ve çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliği kurduğu arazisinin köy merkezine uzak olması nedeniyle sondaj ile su elde ettiğinive çiftliğine getirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Mavi yumurtacı, astrolog, ataks ve brahma olmak üzere farklı ırklarda tavuklarımız var. Bunları ben ürettim, tamamen doğal ve organik köy tavuğudurlar. Ömrüm yeterse tavuk üretmeye devam edeceğim. Kuluçka makinesinden çıkarmış olduğum linda ve Çin cinsi kazlarım var."

"Hiç bu kadar mutlu olmamıştım, nefes aldığımı fark ettim"

Çiftliğe 260 bin lira harcamasına rağmen mutlu olduğunu çünkü bu masrafa değdiğini dile getiren Aslan, herkesin üretim odaklı çalışıp elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Tavuk çiftliğiyle kendine geldiği, yaşadığını ve nefes aldığını hissettiğini anlatan Aslan, şöyle dedi:

"Bana zaman zaman diyorlar ki 'Sen hasta adamsın bu işe niye girdin?', ben de onlara diyorum ki 'Bu işe girmeseydim yarın siz bana demez miydiniz, hani bu ülkede herkes elini taşın altına koyacaktı sen niye koymadın, üretimi en çok savunan insanlardan biri sensin', 'Derdik' dediler. O zaman ben de kendi evimle işe başlayacağım dedim. Bu ülkede üretmemiz lazım. Günlük yaklaşık 350 yumurta alıyorum, bir ay sonra 600 yumurta almayı hedefliyorum. Hiç bu kadar mutlu ve sağlıklı olmamıştım. Sabah kalktığımda nefes aldığımı biliyorum. O kirli ve pis havayı unuttum. Burada mis gibi bir hava var. Tavuklarımla yaşıyorum, nefes aldığımı fark ettim."

Kaynak: AA