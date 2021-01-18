Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı

18.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:19

Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı Hatay'da teröristlerden temizlenen Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle indirilerek ekonomiye kazandırılıyor Hatay'da teröristlerden arındırılan Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle...

Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı

Hatay'da teröristlerden temizlenen Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle indirilerek ekonomiye kazandırılıyor

HATAY - Hatay'da teröristlerden arındırılan Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle indirilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Son yıllarda terör ve yangınlarla gündeme gelen Amanos dağlarının sarp yamaçlarında kalitesi oldukça yüksek olan defne ağaçlarının yaprakları Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. Zor şartlarda toplanan defne yaprakları Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi teleferik sistemleri ile dağların yüksek kesimlerinden indiriliyor.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Akçay mevkisinde yıllık ortalama 700 ton defne yaprağının toplandığını belirten İlhami Selçuk, "Memleketimiz açısından önemli bir durum bacasız fabrika gibi bu iş. Sarp bölgelerde kurduğumuz pancar motoru sistemi ile defne yapraklarını toplandığı yerlerden indiriyoruz ve Sanamdağ ilçesinde bulunan fabrikaya gönderiyoruz. Burada kurutuluyor ve oradan da İzmir'e gönderiliyor. Burada yaprak kalitesine göre ayrıştırılıp yurt dışına ihraç ediliyor. Sadece bizim yaptığımız çalışmada yıllık ortalama 70-80 bin dolar bir döviz girdisi oluyor. Bulunduğumuz Amanos Dağlarında artık herhangi bir terör tehdidi görmüyoruz bir endişe yaşamıyoruz. Askerlerimiz dağda operasyonlar devam ediyor artık terörist bitti diye biliyoruz" şeklinde konuştu.

Defne yaprağının bir şifa kaynağı olduğunu belirten Selçuk, kaynatılıp suyunun balla karıştırılıp içilmesi halinde boğaz ağrısına çok iyi geldiğini söyledi.

Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı
Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı
Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı
Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Nikol Paşinyan Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Demet Şener Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:42:12. #1.15#
title