Altun'dan öğrencilere mesaj
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarılar diledi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Ülkemizin güzide yükseköğretim kurumları sizleri bekliyor. Yıl boyu gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek karşılığını bulsun. Sınav sonucunuz şimdiden vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."
Kaynak: AA
Trump, en yakınında yer alan isim olan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in görevini bırakacağını açıkladı
Son Dakika Haberleri
22:29 İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: "Umman Denizi'ndeki saldırıların arkasında neredeyse kesinlikle...