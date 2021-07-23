Altıparmak: "2-3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor"
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Altıparmak: "2-3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor"

Altıparmak: '2-3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3 oyuncuyla daha transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

3 oyuncuyla daha transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 2. etap kamp çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, ikinci kamp sonunda hazır bir şekilde Samsun'a döneceklerini belirtti. Bugün itibariyle ikinci etap kampına başladıkları belirten Mehmet Altıparmak, "Kayseri'de birinci kampımızı çok iyi geçirdik. İkinci kampımız da inşallah bunun devamı şeklinde olacak. Burada daha çok taktik ve oyuncularımızla çabukluk üzerinde antrenmanlarımız olacak. Burada 4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda hem ne yaptıklarımızı görmek istiyorum. Hem de lige hazırlanma anlamında bizim için çok iyi geçecek. Samsun'a döndüğümüzde de lig haftası başlayacak. Onun için ikinci kampta özellikle taktik ağırlıklı antrenmanlarımız daha fazla olacak. İlk kampta müthiş bir kamp ortamı vardı. İkinci kamp yerimizde güzel ve tamamen bize ait bir ortamda çalışacağız. İnşallah ilk kampın devamı olan bu kampta da çalıştıklarımızı hazırlık maçlarında uygulayıp Samsun'a hazır bir şekilde dönmek istiyoruz" dedi.

Transferler hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, "2-3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onları da aramıza kattıktan sonra lige tam kadro ve hazır bir Samsunspor olarak gireceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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