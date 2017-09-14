Altınova'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'nın düşman işgalinden kurtuluşun 95. yıl dönümü kutlandı.



Altınova Meydanındaki kutlama törenleri, Atatürk Anıtına Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesine ait çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ait şiirler seslendirildi.



Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, törende yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Ağustos 1922'de 'İlk Hedefimiz Akdeniz'dir' diyerek Afyon'dan bahsettiği hareketten 15 gün sonra Altınova'ya gelindi. Bu süreç aslında Türk halkını en büyük zaferlerden birine taşıyan bir süreçti. Bu süreç emperyalizme karşı yapılmış ve batmış bir imparatorluktan, Cumhuriyetin doğuşuna giden bir yol olmuştu. Başlatılan bu hareketle önce İzmir 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtulmuş, sonrasında da bu kurtuluş destanı 14 Eylül'de Altınova'da, 15 Eylül'de de Ayvalık'ta tekrar yazılmıştı. O gün Altınova'ya gelen kahramanlarımızı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



Ayazment olan beldenin isminin Atatürk tarafından bereketli toprakları nedeniyle Altınova olarak adlandırıldığını hatırlatan Gençer, şöyle devam etti:



"Kurtuluş Savaşı sürecinde Türk milleti, Atasının ardında durmuş ve Anadolu düşman işgalinden kurtulmuştur. Biz bugün buralarda yaşıyorsak, bu topraklarda ezan sesleri yankılanıyorsa, bu bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bunu o günkü savaşları kanları ve canları pahasına kazanan o kahramanlarımıza borçluyuz. Atatürk, kurduğu cumhuriyetle hepimizi birleştirmiştir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan halk oyunları gösterisi, belediye bandosu konseri ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.



Törene, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülü, Garnizon Komutanı Personel Albay Fevzi Koyuncu, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit aileleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.