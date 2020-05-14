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Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor

Altınordu'da ve Ümit Milli Takım'da banko oynayan Ravil Tavgir, Türkiye'de 3 büyüklerin yanı sıra Juventus, Chelsea, Manchester United, Manchester City ve Dortmund gibi dünya devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
14.05.2020 22:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:41

İzmir ekibi Altınordu'nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, dev kulüplerin radarına girmeyi başardı.

İlk olarak 3 büyüklerin izlemeye aldığı Ravil, kendisinden 4 yaş büyük futbolcuların forma giydiği U21 Milli Takım'da da kalitesini ortaya koyunca, Juventus, M. United, M. City, Chelsea, Dortmund ve RB Leipzig tarafından da takip edilmeye başlandı.

ALTINORDU İLE 1 YILLIK KONTRATI VAR

Altınordu yönetimi, çok sayıda kulüpten teklif gelmesine rağmen Ravil'in bonservisinin yüzde 50'sini, bir İngiliz fonuna satmaya hazırlanıyor. UEFA, çocuk yaştaki futbolcuların yurt dışı transfer yapabilmeleri için 'anne ve babasının o ülkede ikamet etmesi ve bir işte çalışıyor olmasını' şart koştuğu için Ravil, 18 yaşına gireceği 6 Mayıs 2021'e kadar Altınordu'da kalacak ve daha sonra fon tarafından Avrupa'da bir kulübe gönderilecek.

TFF 1. Lig'de bu sezon 28 maçın 26'sında oynarken bunların 24'ünde 90 dakika sahada kalan 1.82 metre boyundaki Ravil, 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydi. Altınordu'nun 2-2 berabere kaldığı Osmanlı maçında 1 de gol atan Ravil, 'transfermarkt' verilerine göre, 18 takımdan yüzlerce futbolcunun forma giydiği TFF 1. Lig'in en değerli ismi. Şimdiden 1.2 milyon Euro değer biçilen Ravil Tagir, filmlere konu olabilecek bir yaşam öyküsüne sahip...

AHISKA TÜRKLERİ'NDEN

1944'te Sovyetler Birliği döneminde Kazakistan'a sürgüne gönderilen Ahıska Türkleri'nden olan Tagir ailesinin kaderi, Ravil'in teyzesi Maygül Hanım'ın evlenip Bursa'ya yerleşmesiyle değişiyor. Baba Gülali Tagir, eşi ve henüz 1 yaşındaki oğlu Ravil'i kucağına alıp Bursa'ya göç ediyor. Asıl mesleği aşçılık olmasına rağmen Bursa'daki lokantalarda iş bulamayan Gülali Bey inşaatlarda çalışıyor. Amelelik, sıvacılık derken Ravil'in okul çağları başlıyor.

BEDEN ÖĞRETMENİ KEŞFETTİ

Bursa'da Ayşe Müzeyyen Tozluoğlu İlköğretim Okulu'na kaydedilen Ravil'i 3. sınıfta okul bahçesinde arkadaşlarıyla maç yaparken gören beden eğitimi öğretmeni Mesut Karadeniz, "Müthiş bir yetenek" diyerek takibe alıyor. Karadeniz daha sonra Peyami Safa Ortaokulu'nda kendisi gibi beden eğitimi öğretmeni olan ve Altınordu Akademisi'nde görevli olan Ceyhun Kurtar'a haber veriyor. Kurtar da ilk izleyişte hayran kaldığı Ravil'in kaydını kendi okuluna aldırıyor.

TFF 1. LİG'TEKİ İLK MAÇINI 16 YAŞINDAYKEN OYNADI

Ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için Ravil'i, kendisinin sahibi olduğu Kaplıkaya Kültür Spor'a kaydeden Kurtar, yakından ilgilendiği öğrencisini, henüz 10 yaşında iken Altınordu'nun Kuşadası'ndaki yaz kampına götürüyor. Altınordu antrenörlerinin de beğenisini kazanan Ravil, o gün bugündür İzmir kulübünde. Ravil, burada da müthiş bir gelişme göstererek hocalarını yanıltmıyor ve U15'ten itibaren milli takımlarda oynamaya başlıyor. Altınordu A takımı formasını ilk kez 16 yaşında giyen Ravil, her geçen gün yükselen performansıyla ilk 11'in değişmez isimleri arasına girdi.

(Kaynak: Hürriyet)

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