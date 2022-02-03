Altınordu, Metin Oktay'ı doğum gününde andı

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Altınordu, efsane futbolcu Metin Oktay'ı doğum gününde düzenlediği törenle andı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Türk futbolunun unutulmaz oyuncularından ve İzmir'in yetiştirdiği en önemli sporculardan olan 'Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı doğum gününde andı.

Metin Oktay Heykeli'nin önünde toplu fotoğraf çekimi ile başlayan etkinliğe Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel, Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki, Spor Yazarı Ahmet Çakır, Altınordu Futbol Akademisi yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Etkinliğe katılan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel, Ahmet Çakır ve Kenan Akseki, Metin Oktay ile ilgili konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından Gazeteci Yazar Ahmet Çakır, Metin Oktay'ın hayatını anlattığı "Taçlı Kral Metin Oktay" adlı kitabını ALFA Antrenörleri ve sporcular için tek tek imzaladı. - İZMİR