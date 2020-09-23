Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

23.09.2020 16:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:48
Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 457 bin lira, en yüksek 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 429 milyon 656 bin 153,72 lira, işlem miktarı ise 5.303,58 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 438 milyon 870 bin 503,31 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 470.300,001.906,00
En Düşük 457.000,001.878,10
En Yüksek472.000,001.916,50
Kapanış466.000,001.884,30
Ağırlıklı Ortalama 463.045,021.887,03
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.429.656.153,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.303,58
Toplam İşlem Adedi140

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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