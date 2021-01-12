Altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi

12.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:47
Altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 444 bin 500 lirayı, en yüksek ise 449 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 449 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 397 milyon 241 bin 939,09 lira, işlem miktarı ise 892,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 414 milyon 412 bin 164,46 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 441.500,001.850,10
En Düşük 444.500,001.839,45
En Yüksek449.500,001.862,55
Kapanış449,500,001.860,60
Ağırlıklı Ortalama 446.780,691.859,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)397.241.939,09

Toplam İşlem Miktarı (Kg)892,67

Toplam İşlem Adedi36

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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