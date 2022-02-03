Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
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Altının gramı 787 lira seviyesinden işlem görüyor

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 787 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.292 lira, cumhuriyet altını da 5.261 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 782,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 787 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.292 lira, cumhuriyet altını da 5.261 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.804 dolardan işlem görüyor.

Analistler, para politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısındaki artış paralelinde hareket eden altın fiyatlarının yönü açısından bugün İngiltere ve Avrupa Merkez Bankaları kararlarının önemli olacağını söyledi. Bugün ayrıca, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Altın, dolar, Finans, Ekonomi, Haber

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