Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 819,8 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11:39 itibarıyla %1,37 artışla 831 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.363, lira, Cumhuriyet altını da 5.554 liradan satılıyor.

ONS ALTINDASON DURUM

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.769 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde Fed'in beklentilerin ötesinde şahinleşebileceği endişesinin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin kararın piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

GÖZLER FED BAŞKANININ YAPACAĞI AÇIKLAMADI

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamaların da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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