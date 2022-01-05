Altının gram fiyatı 784 liradan işlem görüyor

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 784 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 784 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.288 lira, cumhuriyet altını da 5.238 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 0,8'lik yükselişin ardından, şu sıralarda 1.815,3 dolarla önceki kapanışın hemen üzerinden alıcı buluyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesinin küresel dolar talebini artırdığını, bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

YATIRIMCILAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Buna karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasının ons altındaki düşüşleri sınırladığına işaret eden analistler, yatırımcıların Fed'in bu akşam açıklanacak toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını kaydetti. Analistler, bugün Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri

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