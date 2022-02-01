Altının gram fiyatı 777 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının gram fiyatı 777 lira seviyesinden işlem görüyor

AA, Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 777 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 777 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 770,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,8 artışla 776,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.273 lira, Cumhuriyet altını da 5.200 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda dünkü kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.804 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz artırımlarının gereğinden hızlı gerçekleştirilmesinin olumsuzluklarına işaret etmesinin ardından, bankanın parasal sıkılaşmada ölçülü olacağı beklentisinin risk iştahını artırdığını söyledi.

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da varlık fiyatları açısından önemini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların direnç, olası düşüşlerde ise 1.750 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

dolar, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title