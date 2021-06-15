Altının gram fiyatı 513 lira seviyesinden işlem görüyor

NATO Zirvesi'ndeki gelişme Putin'i çılgına çevirdi: Bizi çocuk gibi kandırdılar

Kırmızı kategoriye bir çizik daha! MİT, Suriye'den alıp getirdi

İngiliz gazetesinin yaptığı algıya bak! Duruma Erdoğan'ın danışmanı da sessiz kalmadı

Ceren'in ölüm anını böyle anlattı: İlişkiden sonra duşa girdim, geldiğimde çırpınıyordu

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 513 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, 496,6 lira 17 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının gram fiyatı, günün ilerleyen saatlerinde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazandı ve günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 507,7 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 512,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 840 lira, Cumhuriyet altını da 3.435 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.867 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünkü NATO bildirisinde bulunan Çin'e yönelik açıklamaların risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan