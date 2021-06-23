Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
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Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 494 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, cumhuriyet altını da 3.307 liradan satılıyor.

Dün 505,9 liraya kadar yükselen, sonrasında hem ons altının fiyatı hem de dolar kurundaki düşüş öncülüğünde gerileyen altının gram fiyatı, günü de önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 494,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 494,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, cumhuriyet altını da 3.307 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.779 dolardan günü kapatmasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon ve faiz artırımı zamanlamasına ilişkin açıklamalarının güvercin algılandığını belirterek, ons altında ise yön arayışının öne çıktığını ve işlemlerin dar bir bantta sıkıştığını söyledi. Dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatını baskıladığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında ise 1.770-1.785 bandının kırılış yönüne göre hareketlerin belirginleşebileceğini ifade etti. Analistler ayrıca, bugün yurt içinde Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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