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Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 489 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, cumhuriyet altını da 3.266 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve Dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 489,8 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 489 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, cumhuriyet altını da 3.266 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altına 1.801 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.810 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) elini rahatlattığını kaydederek, Fed'in destekleyici politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına ilişkin beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 1.810 doların ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Altının gram fiyatı 489 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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