Altının gram fiyatı 474 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 474 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 474 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 474 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 474 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 471,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 474,00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3.183 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 1.778 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişelerinin belirlediğine işaret ederek, enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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