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Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı

Altın ve gümüş fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Korona sürecinde güvenli liman tercihiyle yükselen iki emtiada dün ve bugün ani yükselişler devam etti. Altının gram fiyatı 410 TL'yi görürken gümüş ise 5,22 TL'ye çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Pandemi sürecinde gümüş altını tahtından etti, 2 kat fazla kazandırdı" dedi.

22.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:40

Piyasalardaki bol likidite ve güvenli liman arayışının desteklediği altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor.Hafta başından bu yana tarihi zirvesini yenileyen altının gram fiyatı, yeni günde 410 lira seviyelerine kadar çıktı. Gümüş fiyatları ise 7 yılın zirvesini zorluyor.

KURTARMA PAKETLERİ FİYATLARI YÜKSELTTİ

Ani yükselişlerin yaşandığı piyasaları Haber7'ye yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişle ilgili olarak olarak "Avrupa Birliği liderlerinin 750 milyar euroluk teşvik ve mali kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya varması ve ABD'de 1 trilyon dolarlık teşvik paketi onaylanması altın fiyatlarını yükseltti" dedi.

Nakit akışının borsa ve emtialara yöneldiğini söyleyen Memiş "Dün altının ons fiyatı 1815-1843 dolar, Altının gram fiyatı ise 400-405 TL aralığında işlemler gerçekleştirdi. Böylece altının ons fiyatı 9 yılın zirvesine yükselirken altının gram fiyatı ise tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Küresel piyasalarda bol likidite, merkez bankalarının düşük faiz politikaları ve salgın konusundaki kısıtlamaların kalkması gibi nedenler nakit akışının borsalara ve emtia tarafına yönelmesine neden oldu" açıklamasında bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA 420 TL TAKİP EDİLECEK

Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş "Küresel borsalarda ralliler devam ederken emtia fiyatları ise yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.Hedef olarak altının ons fiyatında 1860 dolar altının gram fiyatında ise 420 lira seviyelerini takip etmeye devam ediyoruz. Yükseliş istediğini sürdüren altın fiyatları kısa vadede güçlü duruşunu sürdürebilir ancak herhangi bir ülkeden aşı haberinin gelmesiyle piyasalarda tam tersi hareketler de gelebilir. Yılbaşından buyana altın fiyatlarının geldiği seviye zirve seviyeler olduğu için yatırımcısına bundan sonraki süreçlerde dikkat etmesi gerektiğini belirtmek isterim. Yani bu seviyelerden kısa vadede al-sat yapmak için pozisyon alanların daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Ocak ayından bu yana altının ons fiyatı 1515 dolar seviyesinden 1841 dolar seviyesine yükselerek 325 dolarlık yüzde 21,5'lik bir değer kazandığını dile getiren Memiş "Ocak ayından bu yana altının gram fiyatı 291 TL seviyesinden 114 TL getiri ile yüzde 39,5'lik bir değer kazandı. Bu rakamlardan yola çıktığımız zaman 1 yıllık getirisinden fazlasını 7 aylık süreçte yatırımcısına verdiğini gördük, bundan dolayı yatırımcıların bundan sonraki alımlarını uzun vadeli düşünerek alım yapması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu

ASIL REKOR KIRAN ALTIN DEĞİL GÜMÜŞ

Gümüşün altını tahtından ettiğinin altını çizen Memiş "Diğer yandan dün gümüş fiyatlarının da rekor kırdığını gördük. Mart ayının ortalarında gümüşün ons fiyatı 12 dolar, gram fiyatı ise 2,50 TL seviyelerindeydi. Geride bıraktığımız 5 aylık süreç içerisinde gümüşün altından 2 kat fazla getirisi olduğunu gördük. Yani pandemi sürecinde gümüşün altını tahtından etti. Gümüşün ons fiyatı 21,31 dolar gram fiyatı 4,67 TL seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede altın ve gümüş fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Tabiki bugün altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişinde devam ettiğini gözlemliyoruz. Altının gram fiyatı bugün 410 TL'ye kadar ons fiyatı ise 1866 dolar seviyesine kadar yükseldi . Gümüşün ons fiyatı 22,83 dolara gümüşün gram fiyatı 5,22 kuruşa yükseldiğini gözlemliyoruz. Yani gümüşün yüzde 6 getirisi varken bugün yüzde 5 yükselişle güne başladığını gözlemliyoruz. Altının gram fiyatı yüzde 1,5 civarında yükseldi bugün gümüş yüzde 5. Gümüş bugünde altından 2 kat fazla kazandırmaya devam ediyor.Aslında rekoru kıran altın değiş gümüş" dedi.

Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Haber Yorumları (1)
ALEKSANDRE SHİCKSALLANDRE: Altınlarımızın değeri şu korona zamanlarında yaşanan sıkıntılarda bile artıyor. Ne mutlu ÜLKEME. Daha da gelişeceğiz çok ŞÜKÜR. İnşallah böyle devam eder. Durduk yere değerlenen altınımız varken boş yapan o kadar çok insan var ki. . . .
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