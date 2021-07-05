Altındağlı sporcu Kadir Mert Türkmen dünya ikincisi oldu

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcusu Kadir Mert Türkmen, dünya ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcusu Kadir Mert Türkmen, dünya ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı.

Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı sporcusu Kadir Mert Türkmen, İstanbul'da düzenlenen Dünya İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda, 60 kg Grekoromende "Dünya İkincisi" olarak gümüş madalya sahibi oldu.

"Biz boşuna şampiyonların adresi Altındağ demiyoruz"

Altındağ sınırları içerisinde çeşitli spor dallarıyla ilgilenen çok fazla sporcunun olduğunu ve bunların büyük kısmının kendi alanlarında çok başarılı olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Biz boşuna şampiyonların adresi Altındağ demiyoruz. Altındağ'da o kadar fazla başarılı sporcumuz var ki. Çocuklarımız, gençlerimiz çeşitli spor dallarında başarıdan başarıya koşuyorlar. Her biriyle gurur duyuyor ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kadir Mert Türkmen de küçük yaşına rağmen, artık başarılı olduğunu kanıtlamış bir sporcu. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek, daha nice başarılarıyla göğsümüzü kabartacak. Kadir Mert başarılarıyla olduğu gibi, engelleri aşmasıyla da örnek olan bir sporcu. Kendi gibi işitme engelli daha nice çocuğa ve gence örnek oluyor. Kendisini ve ona emek veren hocalarını tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı