HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altın ve petrol birlikte yükseliyor

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle, altın fiyatları da, ABD'de yükselen protesto eylemlerindeki tırmanış ve ABD-Çin ilişkilerindeki...

Altın ve petrol birlikte yükseliyor
02.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:34

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle, altın fiyatları da, ABD'de yükselen protesto eylemlerindeki tırmanış ve ABD-Çin ilişkilerindeki gerginliklerle yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altında haber akışına hassasiyet yüksek seyrediyor" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:

"ABD ile Çin arasında Hong Kong nedeniyle ortaya çıkan gerilimde Trump'ın yaptığı açıklamaların tansiyonu düşürmesi risk iştahının da destek bulmasını sağladı. "Bu noktada özellikle ticaret anlaşmasını olumsuz etkileyecek bir sürecin oluşmaması risk iştahının korunması bakımından son derece önemli. "Diğer taraftan jeopolitik tansiyonun azalması güvenli liman algısından olumlu etkilenen altın için ise negatif bir tablo çiziyor. "Ancak ABD'de süregelen protestolar azalan jeopolitik risklerin yarattığı negatif etkiyi telafi ederek altına güçlü bir destek verdi. "Bu kapsamda altının ons fiyatının yeniden 1,740 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. "Teknik görünüm iyimser bir tablo ortaya koysa da altının haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesi nedeniyle her iki yöne doğru da hareket alanının korunduğunu söyleyebiliriz. "Dolayısıyla kısa vadede volatilitenin yüksek seyredeceğini düşünüyoruz."Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.61 artışla 39.23 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.59 artışla 36.22 dolara yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.40 düşüşle 18.23 dolar,altın, yüzde 0.25 artışla 1,744.14 dolar,bakır, yüzde 1.93 artışla 5,484.00 dolar,platin, yüzde 1.05 düşüşle 843.77 dolar,paladyum yüzde 0.80 artışla 1,976.90 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyor.Kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.OPEC+ toplantısının öne çekilmesine ilişkin haberler üzerine, Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.53 yükselerek 39.29 dolara, aynı vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.03 yükselişle 36.16 dolara çıktı.OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Ekonomi
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Ekonomi
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Ekonomi
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti Ekonomi
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu Ekonomi
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak Ekonomi
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Genel yönetim bütçesi 53,4 milyar TL açık verdi
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi geliyor! 3 banka öncülüğünde vatandaş rahat nefes alacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Edibe Şahin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Birce Akalay Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Altın ve petrol birlikte yükseliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 17:38:17. #1.14#
title