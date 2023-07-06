OPEC Genel Sekreteri: Çin ile İşbirliği Artacak

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, Çin'in ekonomik toparlanmasıyla ilgili çok iyimser olduğunu ve enerji geçişi, teknoloji ve diğer alanlarda Çin ile daha çok işbirliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, Çin'in ekonomik toparlanmasıyla ilgili çok iyimser olduğunu ve enerji geçişi, teknoloji ve diğer alanlarda Çin ile daha çok işbirliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

SES (İngilizce): HEYSEM EL-GAYS, OPEC Genel Sekreteri:

"Çin, yıllık bazda artan ithalatıyla, petrol üretimi ve aslında petrol tüketimi açısından istikrarlı ve güvenilir bir kanal. Kendi memleketim Kuveyt de dahil olmak üzere OPEC'e üye ülkelerin çoğu Çin ile mükemmel ilişkilere sahip.

Petrol talebindeki büyümeye dair tahminlerimiz, küresel petrol talebi büyüklüğünün bu yıl geçen yıla oranla günde 2,3 milyon varil artacağını gösteriyor. Bu taleplerin çoğu OECD üyesi olmayan ülkelerden, Asya'dan gelecek ve Çin bu büyümenin ana bileşenlerinden biri olacak.

Çin'in ekonomik toparlanması konusunda çok iyimseriz.

OPEC üyesi birçok ülke ile Çin ulusal petrol şirketleri arasında çok sayıda ortaklık var. Bu, Çin ile OPEC arasında gelecekte gelişecek olan işbirliğinin büyük bir göstergesi.

Mevcut yatırımların yanı sıra Çinli şirketlerin ve OPEC'e üye ülkelerin yatırım planları var. Dolayısıyla geniş bir işbirliği alanı bulunuyor. Bunlar, Çin hükümeti ve OPEC arasında enerji alanındaki stratejik işbirliğini genişletmeye yönelik olarak ele aldığımız konulardan bazıları.

Biz aslında tüm OPEC üyesi ülkeler olarak, enerji geçişini benimsiyoruz. Ancak enerji geçişinin iyi planlanmış, kapsayıcı, adil ve adaletli şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz.

Çin'de Çinli teknoloji sağlayıcılarıyla işbirliğini genişletmenin yolları hakkında görüşmeler yaptık. Petrol endüstrisinin karbon nötrlüğüne ulaşma ve emisyonları azaltma açısından hala dünyaya çok daha fazlasını sunabilecek pek çok fırsatı barındırdığına inanıyoruz. Şunu açıkça belirtmek isterim ki biz enerjiyi minimize etmek değil maksimize etmekle, aynı zamanda da emisyonları en aza indirmekle ilgileniyoruz. Bu noktada Çin teknolojisinin önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Zaten Çin'deki görüşmelerimizin bir kısmı da bu konuyla ilgiliydi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Viyana'dan bildiriyor. (XHTV)