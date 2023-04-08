Alınan karar piyasaları alt üst etti! Benzinin ardından bir zam da motorine geliyor
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OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren üretim kesintisine gitme kararıyla petrol fiyatları yüzde 6 yükseldi. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, hafta içi benzine gelen zammın ardından şimdi de motorine bir zam göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinin 67 kuruş artması bekleniyor.
OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayından itibaren yıl sonuna kadar günde 1,16 milyon varillik üretim kesintisine gideceğini duyurması, piyasaları alt üst etti. Karar sonrası petrol fiyatları yüzde 6 yükseldi. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.
OPEC+ grubunun aldığı karar ilk olarak benzin fiyatlarını etkiledi. 5 Nisan Çarşamba günü benzine 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.
Akaryakıttaki zam furyası şimdi de motorine sıçradı. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 67 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Üretim kesintisi kararı ile petrol fiyatları neredeyse 85 dolar seviyesine sabitlenirken birçok kurum yeniden 100 dolar senaryolarını gündeme aldı. Özel yatırım bankası Raymond James'in genel müdürü Pavel Molchanov, 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ülkeleri sıraladı. Uzman isim Arjantin, Türkiye, Güney Afrika ve Pakistan'ın 100 dolarlık petrolden en çok etkilenecek ekonomiler olduğunu dile getirdi.