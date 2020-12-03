Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek
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Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek

03.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:59
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek

Altındaki dalgalanmalar vatandaşların kafasını karıştırdı. Geçtiğimiz ay 535 liraya kadar çıkan gram altın şimdilerde ise 467 liradan işlem görüyor. Sarraflar ise, altının yükseldiği yeri tekrar yakalayacağını belirterek, "Altın her zaman uzun vade yatırımıdır. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alabilir" dedi.

Altın fiyatları geçtiğimiz ay başında ciddi bir artış gösterdi. Gram altın 535 lira seviyesine çıkarak rekor kırarken, kısa zamanda 450 lira civarına geriledi. Altındaki fiyat dalgalanmasını değerlendiren Sarraf Mehmet Yavaşoğlu, "Altının gramı geçtiğimiz aylarda 435 lira civarındaydı. Daha sonra 535 liraya kadar çıktı ve kısa süre sonra 450 lira civarına düştü. Bugünlerde ise altın yavaş yavaş kendini toplamaya başladı. Altın şu sıralar 465-470 lira civarında geziyor. Aşının bulunması yönündeki haberler altına büyük bir etki yaptı ve düşmesini sağladı" dedi.

Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveleri görecek

"UZUN VADELİ DÜŞÜNENLER ALTIN ALABİLİR"

Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu kaydeden Yavaşoğlu, "Yatırımcılar en az 6 ay 1 sene gibi uzun vade düşünüyorlar ise altın alsınlar. Altın her zaman uzun vadede yatırımdır, kısa vadede yatırım yapacaklar için altını tavsiye etmiyorum. Elinde olanlar beklesin, parası olan da satın alsın" diye konuştu.

Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveleri görecek

"YÜKSEKDİĞİ SEVİYEYİ YAKALAYACAK"

Sarraf Yavaşoğlu altındaki dalgalanmadan dolayı panik yapılmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Altın her zaman yükseldiği seviyeden düşmüş, sonrasın da pik yaptığı seviyeyi yakalayarak geçmiştir. Altın bu güne kadar hiç yerinde durmadı. Geçen sene bu zamanlarda altının gramı 280-290 lira civarındaydı. Altın bu gün baktığımızda yüzde 80 değer kazandı. Dünya ekonomisinin ne olacağı belli değil. Şu anda bütün ülkelerde Koronavirüsten dolayı bir belirsizlik söz konusu. Düğünlerde iptal. Millet de ne yapacağını da bilmiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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