ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?
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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?
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20 Mayıs 2025 Salı günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

20 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 20 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 20 Mayıs Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:01 itibariyle yüzde -0,45 azalarak 4009,84'ten işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:01 itibariyle yüzde -0,68 değer kaybederek 6514,08'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:01 itibariyle yüzde -0,68 azalarak 13028,15'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:01 itibariyle yüzde -0,68 azalarak 26016,10'dan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 20 Mayıs 2025 bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar yükselecek mi?GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:01 itibariyle yüzde -0,66 değer kaybederek 3208,83'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4064 liradan alınırken 4121 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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