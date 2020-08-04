Altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.927,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.927,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 439,00 439,20 441,00 441,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.894,00 2.915,00 2.906,00 2.927,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 400,50 404,50 402,00 406,00 Lira(Tam) Ziynet 2.828,00 2.848,00 2.840,00 2.860,00 Yarım Ziynet 1.414,00 1.424,00 1.420,00 1.430,00 Çeyrek Ziynet 707,00 712,00 710,00 715,00

Kaynak: AA