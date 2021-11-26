Altın düşer mi, yükselir mi? Atın ne kadar olacak?
Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin yeni bir yorum geldi. ABD Merkez Bankası'nın 2022 yılında faiz artırımına başlayacağını söyleyen Memiş, altın için tahminde bulundu. Peki Altın düşer mi, yükselir mi? Atın ne kadar olacak?
Altını olan ve altın alacak olan vatandaşların gözü kulağı altın haberler inde. Atın almalı mı, satmalı mı? Altın düşer mi, yükselir mi? sorusu son günlerin en çok aratılan konusu oldu. Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanması ve Fed politika yapıcılarından gelen şahin yorumlar sonrasında bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL 'deki seyri takip ederek 700 TL civarında bulunuyor. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde altın fiyatlarının düşebileceğine ilişkin yeni bir yorumda bulundu.
Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullandı.
Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber'e konuşan Memiş'in açıklaması şu şekilde:
Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz. Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.
O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşlar bu suni yükselişleri bir fırsata çevirebilirler. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim bu fiyatlamalar köpük fiyatlamalar, suni yükselişler. Vatandaşlara tavsiyem yüksek seviyeler kalıcı olmayabilir."
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
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