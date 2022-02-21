Altın düşer mi yükselir mi? 21 Şubat 2022 altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı artar mı düşer mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin internette aradığı konu başlıkları içinde yer alıyor. Vatandaşlar altın artacak mı düşecek mi merak içinde. Peki, Altın düşer mi yükselir mi? 21 Şubat 2022 Pazartesi altın ne kadar olacak? Gram altın yükselir mi düşer mi? Çeyrek altın fiyatı düşer mi?

ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

İslam Memiş'in altın ile ilgili son açıklamaları şöyle:



Yastıkaltı altın düzenlemesini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, projede eksikler olduğunu söyledi. Detaylı bir düzenleme yapılması gerektiğini belirten Memiş, "Şu an ki hali ile desteklemem imkansız. Detaylı bir düzenleme şarttır." ifadelerini kullandı.

Başarılı tahminleriyle gündem olmaya devam eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yastıkaltı altın düzenlemesini değerlendirdi. Memiş 1 Mart'ta yürürlüğe girecek olan uygulamanın taslağında eksiklikler olduğunu söyledi.

KUYUMCULAR ÜZERİNDEN SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Yeni sistemle yastıkaltında bulunan 5 ton altının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı uygulama ile yastıkaltı altınlar kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilecek. Kendisi de bir kuyumcu olan İslam Memiş'in görüşleri bu yönden önemli.

"ŞU AN Kİ HALİYLE DESTEKLEMEM İMKANSIZ"

Konu hakkında Twitter üzerinden bir yorum yapan Memiş, projenin içinde düzenlenmesi gereken durumlar olduğunu söyledi. Şu an ki hali ile desteklemesinin imkansız olduğunu belirten Memiş, "Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik projenin içinde eksiklikler ve düzenlenmesi gereken bazı durumlar vardır. Şu an ki hali ile desteklemem imkansız. Detaylı bir düzenleme şarttır. Düzenleme olması halinde tekrar bir yoruma ihtiyaç vardır." ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'in altın ile ilgili yaptığı bir önceki açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz aylarda Bakan Nebati ile bir araya gelen ekonomist İslam Memiş döviz, altın ve dolar hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İslam Memiş'in altın, dolar ve döviz ile ilgili yaptığı son açıklamalar şu şekilde:

İslam Memiş, "Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planları varmış. TL mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi." dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara merkez bankasının ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti." dedi.

21 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

21 Şubat Pazartesi günü kurlarına göre güncel 1 gram altın fiyatı 830,5 TL'dir. Gram altın alış fiyatı 830,4 TL iken satış fiyatı ise 830,8 TL'dir.

Gram altın 21 Şubat Pazartesi güncel kurları:

Alış 830,4

Satış 830,8

Değişim (%) -0,30

En Yüksek 837,4

En Düşük 825,2

Önceki Kapanış 833,1

Haftalık En Yüksek 837,4

Haftalık En Düşük 803,8

Aylık En Yüksek 837,4

Aylık En Düşük 766,2

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