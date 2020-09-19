Evlenecek çiftler, altın fiyatlarının artmasıyla düğün takısı olarak gümüşe yöneldi
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Evlenecek çiftler, altın fiyatlarının artmasıyla düğün takısı olarak gümüşe yöneldi

Koronavirüs salgınıyla birlikte altın fiyatlarının artmasıyla yeni evlenen çiftler düğün takıları olarak gümüşe yöneliyor. Altın alamayan çiftler, düğün takısı olarak gümüş alırken, gümüşçüler de kolyeleri altın sarısına boyayarak satış yapıyor.

19.09.2020 11:42 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:14

Koronavirüs nedeniyle altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarının artmasından dolayı altın alamayan gelin damatlar düğün takısı olarak gümüşe yöneldi. Gümüşçüler ise gümüşleri altın sarısına boyayarak gümüş takıyı altına benzettiklerini belirtti.

Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Altın alamayanlar gelip gümüş alıyorlar. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Aslında biz altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz. Yaptığımız alyansların görüntü itibariyle altından hiçbir farkı yok. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor" dedi.

Evlenecek çiftler, altın fiyatlarının artmasıyla düğün takısı olarak gümüşe yöneldi

BEŞİBİRYERDENİN YERİNE GÜMÜŞ KOLYE

Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Evlenecek çiftler, altın fiyatlarının artmasıyla düğün takısı olarak gümüşe yöneldi

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA ARTIŞ YAŞANIYOR

Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, "Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi" diye konuştu.

Evlenecek çiftler, altın fiyatlarının artmasıyla düğün takısı olarak gümüşe yöneldi
Evlenecek çiftler, altın fiyatlarının artmasıyla düğün takısı olarak gümüşe yöneldi

Kaynak: İHA

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