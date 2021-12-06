Altıeylül'lü gençler doğa yürüyüşü düzenledi

ALTIEYLÜL, BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Konakpınar Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda gençler ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gençleri spora, doğaya ve sağlıklı yaşama yönlendirecek birçok projeyi hayata geçiren Altıeylül Belediyesi, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün organize ettiği Konakpınar Doğa Yürüyüşünde 100. Yıl MTAL öğrencilerinden oluşan Balıkesir Sakarya İzcileri ile birlikte 6 Kilometrelik bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Gençlerin doğa bilinci kazanması ve doğa sevgisini içselleştirerek hayatlarında uygulayabilmesi adına gerçekleştirilen yürüyüşe Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Uzun, Altıeylül Belediye personeli ve yakınları da eşlik etti. Gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'müz güneşli bir Pazar gününde çok anlamlı bir organizasyon ile gençlerimize toplamda 6 Kilometrelik bir doğa ziyafeti yaşattı. Bizler gençlerimiz için her alanda etkinlikler ve faaliyetler düzenleyerek onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Onlara doğa sevgisi ve doğa bilincini aşılayarak daha yeşil bir Türkiye için geleceğe yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Zira gençler bizim yarınlarımız. Konakpınar'da bulunan Gençlik Merkezi'miz ile de bu ve benzeri faaliyetleri düzenleyebileceğimiz organizasyonlar ile tüm Balıkesir'e hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. - BALIKESİR