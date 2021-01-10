Altıeylül Belediyesinden bitki ve fidan yetiştiriciliği
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Altıeylül Belediyesinden bitki ve fidan yetiştiriciliği

10.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:32
Altıeylül Belediyesinden bitki ve fidan yetiştiriciliği

Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Paşaköy Mahallesi'ndeki yerleşkesinde 50 çeşit bitki ve fidan üretimi yapıyor.

Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Paşaköy Mahallesi'ndeki yerleşkesinde 50 çeşit bitki ve fidan üretimi yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 450 metrekarelik alanda üretilen bitki ve fidanlar daha sonra park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılıyor.

Altıeylül Belediyesi, kendi bitkisini yetiştirmenin yanında park ve bahçelerde eskimiş ve yıpranmış malzemeleri de onararak yeniden hizmete sunuyor.

Belediye, yeşil alan çalışmaları kapsamında şu ana kadar 64 park ve 70 bin metrekarelik yeşil alanı ilçeye kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bitki çeşitliliğini attırarak üretimi büyütmeyi planladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız daha yeşil bir Altıeylül'ü hak ediyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. İnşallah burayı daha da büyütüp ilçemize kazandırarak ilçemizi daha yeşil ve daha yaşanır bir ilçe haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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