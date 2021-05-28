Alternatif Bank, "Engelsiz Bankacılık Ideathon"u düzenledi

Alternatif Bank'ın düzenlediği "Engelsiz Bankacılık Ideathon"u birincisi "Güvenli POS" projesiyle NOPE takımı oldu.

Alternatif Bank'ın düzenlediği "Engelsiz Bankacılık Ideathon"u birincisi "Güvenli POS" projesiyle NOPE takımı oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre banka, "Engelsiz Bankacılık" yaklaşımı kapsamında bünyesinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

Bu çerçevede Alternatif Bank, engellilerin bankacılıkta karşılaştığı sorunların çözümü için gençlerin yenilikçi fikirlerinden yararlanmayı amaçlayan "Engelsiz Bankacılık Ideathon"u düzenledi.

Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık düzenlenen Ideathon'da başvurular online olarak toplanarak, ön elemeler sonrası finale kalan gruplar belirlendi.

Yaklaşık 3 haftalık yoğun bir hazırlık ve uygulama süreci boyunca, Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu üyeleri tarafından verilen başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve engellilerle nasıl iletişim kurulması gerektiğine dair dil ve perspektif birliği eğitiminin yanı sıra hem teorik hem uygulamalı "Design Thinking" eğitimleri online olarak gerçekleştirildi.

Alternatif Bank yöneticilerinin de öğrencilere rehberlik ederek katkı sunduğu Ideathon'da 29 kişiden oluşan 8 ekip, engelsiz bankacılık alanında geleceğe ışık tutacak yaratıcı proje fikirleriyle yarıştı.

Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu üyeleri ile banka yöneticilerinin oluşturduğu jürinin değerlendirmesi sonrası, Ideathon'u birincisi "Güvenli POS" projesiyle NOPE takımı oldu.

İkincilik ödülü Altern ile Futurists takımına giderken, üçüncülük ödülü ise Mezutech ve AlphaGo takımları arasında paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında ilk üçe giren takımlar para ödülünün yanı sıra Alternatif Bank'ta staj, mülakat simülasyonu ve online temel bankacılık eğitimi almaya hak kazandı.

"Engelsiz Bankacılık yaklaşımıyla bir dizi uygulamayı hayata geçirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, Alternatif Bank'ın kurum kültürünün temel unsurlarından birinin "insan odaklılık" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek çalışanlarımız gerek müşterilerimiz için, attığımız her adımın, her uygulamamızın, ürün ve hizmetlerimizin insana dokunması, değer ve fayda yaratması bizim önceliğimiz. Kurum olarak ticari misyonumuzun yanında yaşadığımız topluma katkı sunmak üzere de sorumluluğumuz var. Bu anlayıştan hareketle, engelli bireylerin bankacılık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi için, sektörümüze örnek olacak bir yola çıktık ve Engelsiz Bankacılık yaklaşımıyla bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Eşitlik ilkemizin bir gereği olarak herkesin erişebileceği şekilde tasarlanmış bankacılık hizmetleri sunabilmenin önemine inanıyor, hizmet modelimizi bu yönde dönüştürmek üzere çalışıyoruz.

Fiziksel ve dijital hizmet kanallarımızın erişilebilirliğini geliştiriyor, çalışanlarımızın bu alandaki farkındalık ve yetkinliğini artırıyoruz. Bu çalışmalarımızın kapsamını genişletmek yolunda en büyük destekçimizin gençler olduğuna inanarak onları da sürece dahil etmek istedik. Dünyamızın bugün geldiği noktada, gençlerin toplumsal konulara olan bilinci ve geleceğimize gösterdiği hassasiyet hepimizden daha güçlü. Onların, sahip olduğu enerji, hassasiyet ve yaratıcı bakış açılarıyla, 'engelsiz bankacılık' hedefimizde bizlere de yol göstereceklerine inandık ve yenilikçi projelerini tasarlayıp birlikte hayata geçirebileceğimiz bir ortam sunduk."

Dede, bu amaçla geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri "hackathon" etkinliğinin, bu yıl kapsamını biraz daha genişleterek "ideathon" formatında ikinci kez düzenlediklerini bildirdi.

Gençlerin toplumsal sorunlara yaklaşımlarındaki enerjilerini, farklı bakış açılarıyla ortaya koydukları yenilikçi çözüm önerilerini duymak ve bunları mümkün olduğunca hayata geçirerek kalıcı bir değere dönüştürmek istediklerinin altını çizen Dede, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Henüz yolun başındayız ancak iki senede dahi genç arkadaşlarımızın gösterdikleri ilgi, heyecan ve başkaları için bir şeyler yapma çabaları bize her anlamda gelecek için umut veriyor, birçok konuda da esin kaynağı oluyor. Bankacılık ve kullanıcılar hızla dijitalleşirken, Ideathon'da ortaya konan çözüm önerilerinin de aynı şekilde dijital ağırlıklı olması da bize ayrı bir mutluluk verdi. Ideathon etkinliğimizi her yıl kapsamını daha da genişleterek tekrar etmeyi, gençlerimizin yaratıcı fikir ve projelerini hayata geçirecek platformlar yaratmayı hedefliyoruz. Bu yıl dereceye giren projelerin de aynı şekilde uygulanabilmesi için ekiplere elimizden gelen desteği sunup yanlarında olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu