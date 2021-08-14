AltayKayserispor maçının VAR'ı Emre Malok
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AltayKayserispor maçının VAR'ı Emre Malok

AltayKayserispor maçının VAR'ı Emre Malok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Emre Malok oldu.

Süper Lig'in 1.haftasında Yukatel Kayserispor, Altay'a konuk olacak. Saat 21.45'de başlayacak mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Tuna yapacak. Maçın 4.Hakemi Furkan Aksuoğlu. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR olarak Mustafa Kürşad Filiz eşlik edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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