Son maçta kadroya alınmayan Mesut Özil, neden Katar'a gitti? Transfer söylentileri kuvvetlendi

Maçlarda 90 dakika oynamayan ve yavaş yavaş genç Muhammed'e formayı kaptırmaya başlayan Mesut Özil'in mutsuzluğuyla ilgili dedikoduların dolaştığı sırada Katar'a gitmesi 'ayrılık' iddialarını doğurdu. Ancak Mesut'un, sponsorluk ve iş birliği için Katar'a gittiği öne sürüldü.