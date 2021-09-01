Son maçta kadroya alınmayan Mesut Özil, neden Katar'a gitti? Transfer söylentileri kuvvetlendi
Maçlarda 90 dakika oynamayan ve yavaş yavaş genç Muhammed'e formayı kaptırmaya başlayan Mesut Özil'in mutsuzluğuyla ilgili dedikoduların dolaştığı sırada Katar'a gitmesi 'ayrılık' iddialarını doğurdu. Ancak Mesut'un, sponsorluk ve iş birliği için Katar'a gittiği öne sürüldü.
Altay karşılaşmasında sakatlığı olduğu belirtilerek bir anda kadro dışı kalan Mesut Özil'in de gönderilecekler listesinde olduğu haberleri çıkmıştı. Müsabakalarda 90 dakika sahada kalamayan Mesut'un, Katar'a transfer görüşmesi için gittiği konuşulmuştu.
TEMASLARDA BULUNDU
Posta'nın haberine göre; Mesut'un sakatlığında ciddi bir durum yok, bazı sponsorluk, iş birliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'da temaslarda bulundu.
1 GOL 1 ASİST
Mesut, ligde şans bulduğu 2 maçta 1 gol ve 1 asist üretti. Antalya karşılaşmasında oyuna sonradan girip Enner Valencia'ya asist yaptı.