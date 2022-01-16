Altay Kulübü 108 yaşında

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 108. yılını kutlayan kulübün kökleriyle tüm ülkeyi saran güçlü bir kulüp olduğunu söyledi.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 108. yılını kutlayan kulübün kökleriyle tüm ülkeyi saran güçlü bir kulüp olduğunu söyledi.

Kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Ekmekçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için büyük mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmanın kendisi adına çok büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Altaylılık kültürünü gelecek nesillere aktarmanın en büyük görevleri olduğunu belirten Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Büyük Altay ve Cumhuriyetimizin temellerini atan isimler Vasıf Çınar, Şükrü Saracoğlu ve Mustafa Necati'dir. Altay bu nedenle büyüktür. Kurtuluş Savaşı'mızda etkin rol oynayan kişiler Altaylıdır ve Altay bu nedenle büyüktür. Türkiye Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı Altay, 108 yıl boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen sapasağlam ayaktadır ve bu nedenle büyüktür. Fırtınaya dayanan ağacın gövdesi değil kökleridir. Altay kökleri tüm ülkeyi saran güçlü bir kulüptür, bu nedenle büyüktür."

Ekmekçioğlu'nun, genç futbolcularla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından vefat eden Altaylılar ve tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.