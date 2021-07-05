SPOR Altay'ın sağlığı Medical Park'a emanet

Altay'ın sağlığı Medical Park'a emanetErgin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -SÜPER Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'yle sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Altay'ın sağlığı Medical Park'a emanet

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, (DHA) -

SÜPER Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'yle sağlık sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İEÜ Medical Park Hastanesi'nde düzenlenen törene, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Beken, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, hastane yönetimi ve Altay yönetimi katıldı. Anlaşma gereği Altay'ın 2021-2022 sezonunda sağlık kontrolleri Medical Park tarafından sağlanacak. Ayrıca Altay taraftarlarına da sağlık hizmetlerinde indirim uygulanacak. Veysi Kubba, törende İzmir'in iki güzide markasının bir araya gelmesinin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

"Aslında Altay'la işbirliğimiz daha önce başladı" diyen Kubba, "Altay, Süper Lig'e çıkarak İzmir'i yine gururlandırdı. Biz de sağlık alanında Altay'ın gözünün arkada kalmamasını, rahat olmasını istiyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan spor da olmaz ekonomi de olmaz. Bugün başlayan bu yolculuğun ileride çok daha iyi yerlere geleceğini iletmek istiyorum. Yeğenim Ömer Emre de kulüpte yönetici. En modern sağlık imkanlarımızla Altay'ın yanındayız. Bu sene teknolojik altyapımıza 72 milyon TL yatırım yaptık. Yapay zeka destekli 3 Tesla MR'ı hastanemize kazandırdık. Sporcularımıza en gelişmiş imkanlarla, en iyi doktorlarımız ve sağlık ekiplerimizle hizmet vereceğiz. Ümit ediyorum ki bu birliktelik ileride daha da iyi yerlere gelecektir" dedi.

"Altay ailesi olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" diyen Özgür Ekmekçioğlu ise, "Medical Park ailesine böyle bir ortamı sağladığından dolayı çok teşekkür ediyorum. İzmir'de birçok ilkleri yapmış bir kurum. Sağlık konusunda hiçbir şüphemiz yok. Sabah gelip kanımı verdim, önce kendi sağlığımı emanet ettim. Birlikte İzmir'de birçok güzel projeye imza atmak istiyoruz. Bu imzanın hepimiz için güzel bir başlangıç olmasını temenni ediyorum. İzmir'in ilkleri başarmış iki büyük markası yola birlikte devam edecek. Umarım beraber şehrimizi en güzel şekilde temsil ederiz. Yönetimimizle birlikte 5 yılda yaptığımız hizmetler sonucu İzmir'i Süper Lig'de temsil edeceğiz. 107 yıllık İzmir markası olarak Süper Lig'de ilk sponsorluk anlaşmasını Medical Park'la yapmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı