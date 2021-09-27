Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir - Haberler Spor
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Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir

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Süper Lig ekiplerinden Altay forması giyen Hollandalı Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı yorumlarda bulundu. Kappel, "Ajax'ı desteklemekten çekinmiyorum. Cambuur muydu, 9-0 biten maç? İşte öyle bir maç olacak. Kısa ve öz, Beşiktaş'a şans vermiyorum. Şansları yüzde 0, Ajax kazanacak" dedi.

Altay'ın Hollandalı yıldızı Leandro Kappel, Devler Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a şans vermiyor. Kappel'in maç hakkında yaptığı yorumlar Siyah-Beyazlı taraftarları bir hayli kızdıracak.

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir

İşte Kappel'in ESPN'e yaptığı açıklama:

"Ajax'ın kazanma şansı yüzde 100, Beşiktaş'ın ise yüzde 0. Kısa ve öz, Beşiktaş'a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak.

Cuma günü sahaya sürdükleri kadroyla Amsterdam deplasmanında iyi bir sonuç almaları mümkün değil. Ajax ilk golü bulduktan sonra farka gidebilir.

"DESTEKLEMEKTEN ÇEKİNMİYORUM"

Ajax'ı desteklemekten çekinmiyorum. Ben Amsterdamlıyım. Ajax'ın kazanmasını ve mümkün olduğunca ileri gitmesini istiyorum.

"İDDİAYA GİRİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi maçlarında ve Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı milli maçlarda takım arkadaşlarımla iddiaya giriyoruz. Kaybeden kahveyi ısmarlıyor."

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir
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/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (2)
Uğur Duran:Beşiktaşlı değilim ama eğer Beşiktaş ilk Yarım Saatte gol yememeyi başarırsa, 1 puanı koparmak için savaşır diye düşünüyorum fakat gölü erken yerse işi zor.! Başarılar Beşiktaş
Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
Orçun Yılmaz:SEN KAHVEYİ İKİNCİ YARI VODAFONE ARENAYA GELİNCE İÇERSİN KARDEŞİM..DUA EDİN BİZİ BÖYLE SAKATLARLA YAKALADINIZ.
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Haber: Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir - Haberler Spor
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