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Altay deplasmanda Adana Demirspor'a karşı

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde evinde Osmanlıspor'u 3-0 yenmesine rağmen ilk 6 yarışındaki rakiplerinin de kazanmasıyla averajla Play-Off hattının dışında kalan Altay, yarın zorlu Adana Demirspor deplasmanında terleyecek.

Altay deplasmanda Adana Demirspor'a karşı
04.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:20

TFF 1'inci Lig'de hafta içinde evinde Osmanlıspor'u 3-0 yenmesine rağmen ilk 6 yarışındaki rakiplerinin de kazanmasıyla averajla Play-Off hattının dışında kalan Altay, yarın zorlu Adana Demirspor deplasmanında terleyecek. Ligde 7'nci sırada yer alan 50 puanlı İzmir ekibi, 54 puanı bulunan zirve takipçisi Adana Demirspor karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Siyah-beyazlılar, sahadan zaferle ayrılması durumunda hem Play-Off hem de ilk 2 yarışından kopmayacak. Altay, sahadan eli boş ayrılması halinde yarışta psikolojik olarak havlu atacak.

Altay, sezonun ilk yarısında Menemen İlçe Stadı'nda İbrahim Öztürk'ün golüyle 1-0 mağlup ettiği Adana Demirspor'u deplasmanda da yenerek ikili averaj avantajını korumayı hedefliyor. İzmir temsilcisi, ligin en skorer ekibi olan dişli rakibinin 4 maçlık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. İç sahada oynadığı son 7 maçı kazanarak 21 puan toplayan Altay, deplasmandaki kötü gidişe son vermeyi planlıyor. Sezonun ikinci yarısında dış sahada 3 puanı bir arada göremeyen siyah-beyazlı takım, gurbette çıktığı 7 maçta 5 beraberlik, 2 yenilgi alarak 16 puan kaybetti. Altay'da sarı kart sınırında yer alan Tatos, Yılmaz, Doğa ve Murat kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

YALÇIN KOŞUKAVAK CEZALIAltay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, cezalı olması nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Eskişehirspor deplasmanında rakip takım yöneticisine yaptığı sportmenliğe aykırı hareket ve hakaret nedeniyle 3 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı alan teknik patron Koşukavak, Osmanlıspor maçından sonra Adana Demirspor randevusunda da tribünde yer alacak. Kırmızı kart cezası biten Kappel ile sarı kart cezaları sona eren Abdülkerim ve Abdülhamit forma giyebilecek. Eskişehir'de cezalı olduğu halde akredite alana girerek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve Osmanlıspor'a karşı görev yapamayan Özgür bu kez oynayabilecek.ALTAY MUHTEMEL 11

Cihan - Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Putsila, Kappel, Kerim, Tatos, Paixao


Kaynak: DHA

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