Altay'da Yücel İldiz dönemi Altay, teknik direktör Yücel İldiz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay, teknik direktör Yücel İldiz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da, Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğu boş kalmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulüp, bu göreve Yücel İldiz'i getirdiğini duyurdu. İzmir ekibi, 67 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Altay Spor Kulübü yaptığı açıklamayla deneyimli teknik adama "hoş geldin" diyerek başarılar diledi. - İZMİR

Kaynak: İHA