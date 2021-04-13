Altay'da kaleci Cihan'a güvenoyu
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Altay'da kaleci Cihan'a güvenoyu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Altay'da kaleci Cihan'a güvenoyu

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 5 galibiyetin ardından evinde Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig yarışında taraftarını üzen Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, penaltıya neden olması nedeniyle eleştirilen kaleci Cihan Topaloğlu'na siper oldu.

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 5 galibiyetin ardından evinde Beypiliç Boluspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig yarışında taraftarını üzen Altay'da teknik direktör Osman Özköylü, penaltıya neden olması nedeniyle eleştirilen kaleci Cihan Topaloğlu'na siper oldu.

"Bir hata yaptı diye bütün suçu Cihan'a yıkamayız" diyen teknik patron Özköylü, "Karşımızda son 6 maçında sadece 3 gol yemiş bir kaleci var. Burada Cihan'lık bir durum söz konusu değil. Yabancı kontenjanı nedeniyle olması gereken neyse kararlarımızı o yönde veriyoruz. Adam Stackhowiak da harika bir kaleci. Çok iyi çalışıyor, antrenmanlarını profesyonelce yapıyor. Durumu onunla da paylaştık. Biz saha içinde çözüm üretecek yabancıları tercih ediyoruz. Bizim için kaleci birinci öncelik değil" dedi.Rakiplere az pozisyon veren bir takım olduklarını belirten teknik direktör Osman Özköylü, "Maç kazanmamız adına oyunun içerisindeki yabancı tercihleri bizim için daha kritik. Adam gibi Cihan da iyi bir kaleci, ona güvenimiz tam. Penaltı yaptırmak her kalecinin başına gelebilecek bir durum. Artık kalecimiz de savunma da daha dikkatli olacak. Son hatayı yapan Cihan ama öncesinde savunmanın paylaşım hatası var. Süregelen hatalardan gelen bir goldü. Biz takım olarak kazanıp, takım olarak kaybediyoruz. Mağlubiyeti tek bir kişiye yüklemek doğru değil. Telafisi mümkün. Herkesin Play-Off için bile umutsuz olduğu noktadan ilk 2 için iddialı konuma geldik. Eleştirmek yerine motive edip oyunculara sahip çıkmalıyız" diye konuştu.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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