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Altay'da Cebrail parlıyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Cebrail parlıyor

SÜPER Lig'de 15 puanla 3'üncü sırada yer alan Altay'da sağ bek Cebrail Karayel, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu.

İZMİR (DHA) -

SÜPER Lig'de 15 puanla 3'üncü sırada yer alan Altay'da sağ bek Cebrail Karayel, sergilediği performansla siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurdu. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'nden 1.5 yıllığına transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu 1'inci Lig'de kupa kaldırdığı İzmir ekibinin Süper Lig'deki bankolarından biri olmayı başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin ilk 7 maçın tümünde ilk 11'de sahaya sürdüğü Cebrail, 620 dakika sahada kalarak kaleci Lis'ten sonra en fazla görev alan futbolcu oldu.

İlk haftadaki Kayserispor maçında Bamba'ya asist yapan Cebrail, 4'üncü haftadaki Göztepe derbisinde de Kappel'e gol attırdı. Tecrübeli defans oyuncusu 6'ncı haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında ise yine Bamba'nın golünü hazırladı. Yaptığı 3 asistle skora katkı sağlayan tek Türk futbolcu olan Cebrail ilk 11'deki yerini garantiledi. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle tribünlerden bol bol alkış toplayan 27 yaşındaki futbolcu için taraftarlar sosyal medyada, "Tek rakibi İzmir Metrosu" şeklinde esprili paylaşımlarda bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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