Altay-Bursaspor maçının ardından

Altay'ın TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Altay'ın TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise maçın 30. saniyesinde öne geçtikleri golün hakem hatası sebebiyle verilmediğini belirterek, "Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Altay, sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Altay'a galibiyeti getiren golleri Ziya Alkurt ve Paixao (2) kaydetti. Bursaspor'un tek golü 20. dakikada Kerem Şen'den geldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz"

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, korona virüs yakalanan ve yoğum bakıma alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileyerek sözlerine başladı. İldiz, "İnşallah değerli kardeşim Yılmaz Vural'dan iyi haberler alırız. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Geçen hafta kazandık, bu hafta da kazanmak zorundaydık. Bursaspor genç ve enerjik bir takım, iyi mücadele ettiler. Beklenmedik bir gol yedik ve devrenin sonuna doğru beraberliği yakaladık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle net bir skorla kazandık. Son 15-16 günde 5 tane maç oynayacağız, kadromuzu ona göre kullanmak durumundaydık. Bugünü kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah Yılmaz Vural'dan iyi haberler alırız. O her şeyin önünde, şu an ne maçı düşünüyorum ne puanı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise İzmir'e galibiyet için geldiklerini belirterek, "Maça iyi başladık ancak hakemler bizim gibi maça başlayamadı. 30. saniyede yan hakem ofsayt olmayan bir pozisyonda bayrağını kaldırıp bizim 1-0 öne geçeceğimiz durumda maçı 0-0'a getirdi. Maçın 90. dakikasında bu pozisyon olsa yorgunluğuna verebiliriz ama daha maçın 30. saniyesinde yarım metre geriden çıkan oyuncuyu yakalayamıyorsa gerçekten düşünmek lazım. Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum. Sonrasında yine iyi oynayan taraftık ve 20. dakikada 1-0 öne geçtik. Daha sonra rakibimiz baskı kurdu ve devre arasına girerken maç 1-1'e geldi. İkinci yarıya da iyi başladık, hatta golü yediğimiz dakikaya kadar net pozisyonlarımız vardı. Fakat Altay bize göre daha tecrübeli bir takım, ilk getirilen yan topla Paixao'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. Bundan sonra yine baskı kurmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Çıkış anında kaptırdığımız bir topla penaltı oldu ve dağınıklık yaşadık. Biz takımımızın oyunundan memnunuz, iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı