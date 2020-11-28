Altay-Bursaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Altay-Bursaspor maçının ardından

28.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:03
Altay-Bursaspor maçının ardından

Altay'ın TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Altay'ın TFF 1. Lig'de sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise maçın 30. saniyesinde öne geçtikleri golün hakem hatası sebebiyle verilmediğini belirterek, "Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 11. hafta maçında Altay, sahasında Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Altay'a galibiyeti getiren golleri Ziya Alkurt ve Paixao (2) kaydetti. Bursaspor'un tek golü 20. dakikada Kerem Şen'den geldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları maçı değerlendirdi.

"Kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz"

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
'Arkadaşız' diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, korona virüs yakalanan ve yoğum bakıma alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileyerek sözlerine başladı. İldiz, "İnşallah değerli kardeşim Yılmaz Vural'dan iyi haberler alırız. Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Geçen hafta kazandık, bu hafta da kazanmak zorundaydık. Bursaspor genç ve enerjik bir takım, iyi mücadele ettiler. Beklenmedik bir gol yedik ve devrenin sonuna doğru beraberliği yakaladık. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle net bir skorla kazandık. Son 15-16 günde 5 tane maç oynayacağız, kadromuzu ona göre kullanmak durumundaydık. Bugünü kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah Yılmaz Vural'dan iyi haberler alırız. O her şeyin önünde, şu an ne maçı düşünüyorum ne puanı düşünüyorum" diye konuştu.

"Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum"

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ise İzmir'e galibiyet için geldiklerini belirterek, "Maça iyi başladık ancak hakemler bizim gibi maça başlayamadı. 30. saniyede yan hakem ofsayt olmayan bir pozisyonda bayrağını kaldırıp bizim 1-0 öne geçeceğimiz durumda maçı 0-0'a getirdi. Maçın 90. dakikasında bu pozisyon olsa yorgunluğuna verebiliriz ama daha maçın 30. saniyesinde yarım metre geriden çıkan oyuncuyu yakalayamıyorsa gerçekten düşünmek lazım. Bu kararı hakemlerin vicdanına bırakıyorum. Sonrasında yine iyi oynayan taraftık ve 20. dakikada 1-0 öne geçtik. Daha sonra rakibimiz baskı kurdu ve devre arasına girerken maç 1-1'e geldi. İkinci yarıya da iyi başladık, hatta golü yediğimiz dakikaya kadar net pozisyonlarımız vardı. Fakat Altay bize göre daha tecrübeli bir takım, ilk getirilen yan topla Paixao'nun kafa golüyle 2-1 öne geçti. Bundan sonra yine baskı kurmaya çalıştık fakat başarılı olamadık. Çıkış anında kaptırdığımız bir topla penaltı oldu ve dağınıklık yaşadık. Biz takımımızın oyunundan memnunuz, iyi bir oyun ortaya koyduk. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Altay-Bursaspor maçının ardından

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Menemenspor - Altay maçının ardından
Menemenspor - Altay maçının ardından
Bursaspor ara vermeden Altay maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor ara vermeden Altay maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Altay Maçı Hazırlıklarına Başladı
Bursaspor, Altay Maçı Hazırlıklarına Başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Eser Yenenler Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Rıza Çalımbay Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altay-Bursaspor maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 22:06:43. #1.14#
title