Altay - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Eylül Süper Lig Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?
2021-2022 Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Altay - Beşiktaş arasında oynanıyor. Altay - Beşiktaş maçının devam etmesiyle birlikte taraftarlar, Altay - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? Süper Lig Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Altay - Beşiktaş kaç kaç? Altay - Beşiktaş golleri kim attı? İşte tüm bilgiler...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Altay - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Altay - Beşiktaşmaçı bitti mi? Altay - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 24 Eylül Altay - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!
Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00 'da başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
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Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş'ın attığı goller:
- 47. dakika : Güven Yalçin
Altay'ın attığı goller:
- 57. dakika : Leandro Kappel
Maç şuanda 1-1 oldu.
Maç, İzmir'da, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.
Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba
Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan