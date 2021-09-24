Altay - Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi? 24 Eylül Süper Lig Altay - Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Altay - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki, Altay - Beşiktaşmaçı bitti mi? Altay - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 24 Eylül Altay - Beşiktaş maçı hakkında bilgiler!

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Beşiktaş maçı 24 Eylül Cuma günü saat 20:00 'da başladı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maçta Beşiktaş 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'ın attığı goller:

47. dakika : Güven Yalçin

Altay'ın attığı goller:

57. dakika : Leandro Kappel

Maç şuanda 1-1 oldu.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İzmir'da, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Maçı Fırat Aydınus yönetiyor.

ALTAY-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Altay: Lis, Cebrail, Murat, Björkander, Naderi, Aka, Zeki, Ceyhun, Kappel, Erhan, Bamba

Beşiktaş: Mert, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçı, Rıdvan, Souza, Salih, Pjanic, Gökhan, Oğuzhan, Kenan

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