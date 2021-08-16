Altay, 4 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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Altay, 4 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Altay, 4 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay, 19 yaş altı takımından Tugay Gündem, Cem Özgener, Nurettin Küçükdeniz ve Mustafa Çalışkan'ı profesyonel yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Altay, 19 yaş altı takımından Tugay Gündem, Cem Özgener, Nurettin Küçükdeniz ve Mustafa Çalışkan'ı profesyonel yaptı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, 4 futbolcu için kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör İbrahim Akın'ın katılımıyla imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Ekmekçioğlu, kendisini en fazla heyecanlandıran imza törenlerinden birine katıldığını bildirdi.

Altay'ın geçmişinde her zaman altyapısından oyuncu yetiştirme kimliği olduğunu kaydeden Özgür Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Ne büyük bir gurur ki bugün ki imza törenimiz haricinden bir esastan daha bahsetmek istiyorum. Kulübün varlığını yaratan şey geçmişi, tarihidir. Özellikle Cem kardeşimden bahsetmek istiyorum. Dedesi, babası kulübümüzde başkanlık yaptı ve bugün kendisinin burada profesyonel futbol kariyeri için sözleşme imzalaması beni ayrıca gururlandırıyor. Bir kulübün, bir çınarın en büyük varlığının şahidi budur. Biz nesiller boyunca kulübümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir diğer güzel konuda kulübümüzün teknik direktörü de altyapımızdan yetişmiş Mustafa Denizli, kulübümüzün sportif direktörü de alt yapımızda yetişmiş, burada oynamış İbrahim Akın."

Ekmekçioğlu, kendisinin de kulübün altyapısında basketbol oynadığını belirterek, "Şu an kulübümüzün başkanı, teknik direktörü, sportif direktörü hepsi Altay altyapımızdan yetişmiş ve şimdi burada altyapımızdan yetişen genç kardeşlerimizde profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör İbrahim Akın da böyle bir anı yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Kulübümüze çok küçük yaşta girdim, tekrar döndüğümde birçok şeyi başarmak için gelmiştim. Genç kardeşlerimizin de bu bayrağı bizden daha da ileriye götüreceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in oğlu orta saha Cem Özgener, savunma oyuncusu Tugay Gündem, forvet Nurettin Küçükdeniz ve kaleci Mustafa Çalışkan ile sözleşme imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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