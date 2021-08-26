Altay 23 yıl sonra 3'te 3 peşinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay 23 yıl sonra 3'te 3 peşinde

Altay 23 yıl sonra 3'te 3 peşinde
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

18 yıl aradan sonra yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 2 maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi de dize getirmesi halinde ligde 23 yıl sonra üst üste...

18 yıl aradan sonra yer aldığı Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk 2 maçında evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi de dize getirmesi halinde ligde 23 yıl sonra üst üste 3 galibiyet alacak. Süper Lig'de 42'nci sezonunu geçiren siyah-beyazlılar, en son 1997-98 sezonunda art arda 3 rakibini mağlup etmişti.

İzmir temsilcisi o sezon iki kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalarken, 1998'deki son seride siyah-beyazlı ekip Beşiktaş'ı (D) 1-0, Şekerspor'u 2-0, Gençlerbirliği'ni (D) ise 3-1 yenmişti. Altay, o sezonu 7'nci sırada bitirip, bir sonraki sezon ülkemizi Intertoto Kupası'nda temsil etmişti. Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Altay, galibiyet serisini Fenerbahçe önünde sürdürerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

TAKIMDA MOTİVASYON YÜKSEK

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanları basına kapattı. Siyah-beyazlı takımın motivasyonunu korumak isteyen deneyimli teknik adamın öğrencilerinin performansından memnun olduğu öğrenildi. Fazla forma şansı bulamayan futbolcuların da idmanlarda çok hırslı olduğu ve Mustafa Denizli'nin gözünü girmek için forma savaşı verdiği ifade edildi. Björkander'in iyileştiği Altay'da eksik yok.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Fenerbahçe, Hidemasa Morita için Santa Clara'ya resmi teklif yaptı
Fenerbahçe, Hidemasa Morita için Santa Clara'ya resmi teklif yaptı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın
Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın
Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı resmen kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Demet Akalın Mesut Akusta Kaan Yıldırım
Spor Marcao Muslera Gervinho Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altay 23 yıl sonra 3'te 3 peşinde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 13:01:07. #1.15#

title