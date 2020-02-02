: Alt Yaş Kılıç Açık Eskrim Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı

02.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:14

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Açık Turnuvası, final müsabakalarıyla sona erdi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 13 ilden 333 sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporculara Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal tarafından madalyaları verildi.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

10 Yaş Altı Erkekler:

1- Ziya Arda Osmanoğlu

2- Deniz Osman Samsa

3- Tuna Çulhacı, Selim Ertürk Coşkun

10 Yaş Altı Kızlar:

1- Elif Çınar Koçak

2- Nil Rüzgar Cihan

3- Işıl Betül Elüstü, Hazal Sakarya

12 Yaş Altı Erkekler:

1- Yiğit Ayaz

2- Arda Akalın

3- Efeberk Yılmaz, Efe Barış

12 Yaş Altı Kızlar:

1- Cansu Özbudak

2- Deniz Duvan

3- Beren Yağmur Koçkaya, İrem Güner

14 Yaş Altı Erkekler:

1- Demir Çilingir

2- Arda Tanerler

3- Hüseyin Ergin, Ömer Batu Kumla

14 Yaş Altı Kızlar:

1- Damla Demirkol

2- Alara Çermen

3- Akya Göllü, Nehir Yıldırım

Kaynak: AA

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