Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi

Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilirken, oyuncunun haklarını ise Houston Rockets aldı.

Bu yılki NBA seçmeleri, Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleştirildi.

Geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te sergilediği performansla dikkati çeken Alperen Şengün, ilk turda draft edildi. Oklahoma City Thunder'ın draft hakkını alan Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü tercih etti.

Genç basketbolcu, seçildikten sonra ceketinin içerisindeki Türk bayrağını gösterdi. Draftın ardından açıklamada bulunan 19 yaşındaki Alperen, bir an önce NBA maçlarının başlamasını beklediğini ve efsane oyuncularla sahaya çıkmak istediğini belirtti.

İlk sıra Cade Cunningham'ın

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Detroit Pistons, tercihini Amerikan Üniversitelerarası Basketbol Ligi'nde Oklahoma State Cowboys forması giyen 19 yaşındaki oyun kurucu Cade Cunningham'dan yana kullandı. 2,03 metre boyundaki Cunningham, üniversite kariyerini 20,1 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercihi yapan Houston Rockets, 19 yaşındaki ABD'li şutör Jalen Green'i seçti. Üçüncü sıradan seçilen isim ise Cleveland Cavaliers'ın tercih ettiği 20 yaşındaki ABD'li pivot Evan Mobley oldu.

2021 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

SıraOyuncuTakım
1Cade CunninghamDetroit Pistons
2Jalen GreenHouston Rockets
3Evan MobleyCleveland Cavaliers
4Scottie BarnesToronto Raptors
5Jalen SuggsOrlando Magic
6Josh GiddeyOklahoma City Thunder
7Jonathan KumingaGolden State Warriors
8Franz WagnerOrlando Magic
9Davion MitchellSacramento Kings
10Ziaire WilliamsNew Orleans Pelicans (Memphis Grizzlies'e takas edildi)
11James BouknightCharlotte Hornets
12Joshua PrimoSan Antonio Spurs
13Chris DuarteIndiana Pacers
14Moses MoodyGolden State Warriors
15Corey KispertWashington Wizards
16Alperen ŞengünOklahoma City Thunder (Rockets'a takas edildi)
17Trey MurphyMemphis Grizzlies (Pelicans'a takas edildi)
18Tre MannOklahoma City Thunder
19Kai JonesNew York Knicks (Hornets'a takas edildi)
20Jalen JohnsonAtlanta Hawks
21Keon JohnsonNew York Knicks (Los Angeles Clippers'a takas edildi)
22Isaiah JacksonLos Angeles Lakers (Wizards'a takas edildi)
23Usman GarubaHouston Rockets
24Josh ChristopherHouston Rockets
25Quentin GrimesLos Angeles Clippers (Knicks'e takas edildi)
26Nah'Shon HylandDenver Nuggets
27Cameron ThomasBrooklyn Nets
28Jaden SpringerPhiladelphia 76ers
29Day'Ron SharpePhoenix Suns (Nets'e takas edildi)
30Santi AldamaUtah Jazz (Grizzlies'e takas edildi)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı
19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Sezen Aksu Diana Spencer Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alperen Şengün, 2021 NBA draftında 16. sıradan seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 11:08:27. #1.14#

title