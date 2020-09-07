Alper Potuk'un Fenerbahçe'den sonra yeni takımı Sivasspor oluyor!
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Alper Potuk'un Fenerbahçe'den sonra yeni takımı Sivasspor oluyor!

Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Alper Potuk'un Fenerbahçe'den sonra yeni takımı Sivasspor oluyor!
07.09.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 10:02

Demir Grup Sivasspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor...Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi Grupları'nda direkt olarak temsil etmeye hazırlanan Yiğidolar, transferde güçlü bir kadro kurmanın peşinde.

Max Gradel, Felix, Ninga gibi önemli takviyeler yapan Sivasspor şimdi de Alper Potuk'u gündemine aldı. Fenerbahçe'deki sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve kulübüyle yolları ayrılan başarılı oyuncu bir süredir aldığı teklifleri değerlendiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay da Alper'i Sivas'ta görmeyi çok istiyor.

RIZA ÇALIMBAY: "ALPER'İ İSTİYORUM"

Konuyla ilgili Lig Radyo'ya konuşan Çalımbay, "Alper'i istiyorum. Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz olacak. Çok iyi işler yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Bu transferin gerçekleşmesini isterim" açıklamasında bulundu. Rizespor'u tercih eden Remy'le görüştüklerini ve işin bitme noktasına geldiğini söyleyen Çalımbay, "Ancak son anda menaceri Rizespor'u seçti. Trabzonspor'dayken de çok istediğim bir isimdi" ifadelerini kullandı. (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet

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