Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe'de son olarak forma giyen Alper Potuk kaç yaşında? Afyonkarahisar'da doğan futbolcu, 2002 yılında Çiftçelerspor'un altyapısında futbol kariyerine başladı. Sonrasında Eskişehir spor'un altyapısına transfer oldu. İşte, Alper Potuk biyografisi...

Milli takım oyuncusu Potuk, ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'de elde etti. 2013-2020 sezonlarında sarı lacivertli takımda forma giyen Alper Potuk'un mevkiisi orta sahadır. Alper Potuk hayatı haberimizde.

ALPER POTUK KİMDİR?

Potuk, 8 Nisan 1991 tarihinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Sırasıyla Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı. 2002'de Çiftçelerspor'un altyapısında futbola başladı. Burada Eskişehirspor'la oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü frikikten atmasından ötürü rakibinin dikkatini çekti ve 2005'te Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu.

29 Mayıs 2009'da, 2008-09 sezonunun son haftasında, Gaziantepspor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna girerek ligdeki ilk maçına çıkan oyuncu, yetenekleriyle kısa sürede Eskişehirspor'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Alper Potuk'un Eskişehirspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç 10 Ocak 2010'da Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Türkiye Kupası maçıdır.

2010 - 2011 sezonunda ilk 11'de şans bulmaya başlayan Alper Potuk, kariyerindeki tek kırmızı kartını Eşkişehispor'un 12 Mart 2011 tarihinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 2-0 yendiği maçta 87. dakikada 2. sarı karttan gördü. Sezon boyunca 20 lig maçında 4 asist yaptı. 2011-12 sezonunun sezon öncesi transfer döneminde en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Eskişehirspor forması altında ligdeki ilk golünü 29 Ekim 2011 tarihinde maçın 9. dakikasında Samsunspor'a karşı attı. Devre arasında Fenerbahçe ile kulübü anlaştı ancak oyuncu anlaşmadı ve tekrar kulübüne döndü. 2011-12 sezonunda ise ligde 35 maç 2 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

2012-13 sezonunda ise takımının oyun kurucusu olan Potuk, 30 lig maçına çıkıp 3 gol atarken sezon başında ise ilk UEFA Avrupa Ligi maçına St. Johnstone karşısında çıktı ve bu maçta bir de gol attı. Eskişehirspor'da 106 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti. 22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'ye 6.250.000 €+Henri Bienvenu karşılığında transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına 17 Ağustos'ta, Konyaspor karşısında çıktı.Fenerbahçe'de ilk golünü 31 Ağustos'ta Sivasspor karşısında kaydetmiştir. İlk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamıştır

14 kez millî takımlara çağrılan Alper Potuk, 4 kez Türkiye U-19, 1 kez Türkiye U-20 ve 6 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 11 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol kaydetmiştir.