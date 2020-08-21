Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'de son olarak forma giyen Alper Potuk kaç yaşında? Afyonkarahisar'da doğan futbolcu, 2002 yılında Çiftçelerspor'un altyapısında futbol kariyerine başladı. Sonrasında Eskişehir spor'un altyapısına transfer oldu. İşte, Alper Potuk biyografisi...

Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?
21.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 19:46

Milli takım oyuncusu Potuk, ilk şampiyonluğunu Fenerbahçe'de elde etti. 2013-2020 sezonlarında sarı lacivertli takımda forma giyen Alper Potuk'un mevkiisi orta sahadır. Alper Potuk hayatı haberimizde.

ALPER POTUK KİMDİR?

Potuk, 8 Nisan 1991 tarihinde Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Sırasıyla Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı. 2002'de Çiftçelerspor'un altyapısında futbola başladı. Burada Eskişehirspor'la oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü frikikten atmasından ötürü rakibinin dikkatini çekti ve 2005'te Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu.

29 Mayıs 2009'da, 2008-09 sezonunun son haftasında, Gaziantepspor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna girerek ligdeki ilk maçına çıkan oyuncu, yetenekleriyle kısa sürede Eskişehirspor'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Alper Potuk'un Eskişehirspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç 10 Ocak 2010'da Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Türkiye Kupası maçıdır.

Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?

2010 - 2011 sezonunda ilk 11'de şans bulmaya başlayan Alper Potuk, kariyerindeki tek kırmızı kartını Eşkişehispor'un 12 Mart 2011 tarihinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 2-0 yendiği maçta 87. dakikada 2. sarı karttan gördü. Sezon boyunca 20 lig maçında 4 asist yaptı. 2011-12 sezonunun sezon öncesi transfer döneminde en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Eskişehirspor forması altında ligdeki ilk golünü 29 Ekim 2011 tarihinde maçın 9. dakikasında Samsunspor'a karşı attı. Devre arasında Fenerbahçe ile kulübü anlaştı ancak oyuncu anlaşmadı ve tekrar kulübüne döndü. 2011-12 sezonunda ise ligde 35 maç 2 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında?

2012-13 sezonunda ise takımının oyun kurucusu olan Potuk, 30 lig maçına çıkıp 3 gol atarken sezon başında ise ilk UEFA Avrupa Ligi maçına St. Johnstone karşısında çıktı ve bu maçta bir de gol attı. Eskişehirspor'da 106 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti. 22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'ye 6.250.000 €+Henri Bienvenu karşılığında transfer olmuştur. Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına 17 Ağustos'ta, Konyaspor karşısında çıktı.Fenerbahçe'de ilk golünü 31 Ağustos'ta Sivasspor karşısında kaydetmiştir. İlk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamıştır

14 kez millî takımlara çağrılan Alper Potuk, 4 kez Türkiye U-19, 1 kez Türkiye U-20 ve 6 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 11 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol kaydetmiştir.

İlgili Haberler

Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı?
Ecenaz Üçer kimdir? Ecenaz Üçer kaç yaşında, nereli? Ecenaz Üçer mesleği ne? Ecenaz Üçer Instagram hesabı var mı?
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?
Çağrı Atakan kimdir? Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında?
Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu 3. Sayfa
Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı Ekonomi
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti 3. Sayfa
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası kısıtlama sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası kısıtlama sinyali verdi
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Düğün konvoyuna çarpıp zincirleme kazaya sebep olan kamyon sürücüsü, damadın saldırısına uğradı
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçip zirveye oturdu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak
Mikonos'ta kavgaya karışıp tutuklanan Manchester United'lı Harry Maguire, mahkemeye çıkarılacak
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Yeşim Salkım Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Can Bartu Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Alper Potuk kimdir? Alper Potuk nereli, kaç yaşında? - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 20:12:46. #1.15#
title