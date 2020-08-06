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Alpay Özalan: "Menemen'de yapımı devam eden spor tesisini inceledi

İzmir'in Menemen İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenen Asarlık spor tesislerini incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporun, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkat çekti.

Alpay Özalan:
06.08.2020 19:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:35

İzmir'in Menemen İlçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yenilenen Asarlık spor tesislerini incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Sporun, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirdiğine dikkat çekti.

24 Haziran seçimlerinde Menemen ziyaretinde Asarlık spor tesislerini gezen Alpay Özalan, tesislerin yenilenmesi için elinden geleni yapacağını söylemişti. Kısa bir süre önce çalışmaları başlayan tesisi ve AK Parti Menemen İlçe teşkilatını ziyaret eden Alpay Özalan, "Seçim döneminde gerek spor kulüpleri gerekse spor tesislerini ziyaret ediyor, sporcularımız ve yöneticilerimizle bir araya geliyorduk. Ayrıca spor yapan genç kardeşlerimizin de taleplerini sürekli dinliyorduk. Bunlardan biri olan Menemen Asarlık'ta bulunan tesislerin yenilenmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı hemşehrilerimiz ve gençlerimizle paylaşmıştık. İzmir'imizin dört bir yanında spor tesislerimiz var. İnşallah bundan sonraki süreçte kalitesi ve pek çok özelliğiyle bu tesisleri sporu tabana yayma politikamızla daha verimli kullanma yolunda büyük adımlar atacağız. Bir yandan mevcut olan ama yetersiz tesislerimizi yenileyip, hizmete sunarken diğer yandan yeni tesisler yapılması noktasında da girişimlerimiz devam edecek" dedi.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel de spor yaptığı yatırımdan dolayı Alpay Özalan'a teşekkürlerini sundu. Yüksel, "Sporun, birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren bir unsur. Bu Anlamda sayın vekilimize ilçemize kazandırdığı bu spor tesisi için genç sporcu kardeşlerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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